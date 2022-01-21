Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 20 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 20.08.2022 | Битва сезонов

Это то, чего многие так ждали, – Мастер Шеф. Битва сезонов 1 выпуск уже на официальном сайте СТБ!

Самые яркие таланты всех сезонов наконец-то на одной кухне! Здесь вы увидите не только победителей, но и тех, кто ушел за шаг до заветной победы. Все эти годы они считали, что были достойны первого места тогда. Возможно, у амбициозных кулинаров получится воспользоваться вторым шансом?

В 1 выпуске Мастер Шеф 2022 на одной кухне сразятся Александр Цвигун, Серафим Дерега, Анжела Липская, Виктор Перехрест, Влад Мицкевич, главный «курлык» страны Вадим Бжезинский (Пава) и многие другие! Катерина Великая так и не смогла смириться, что проиграла Евгению Клопотенко, Александр Цвигун мечтает развивать гастрономию в Украине, а Анастасия Кобыляцкая уверена, что ничем не уступает более опытным товарищам по цеху.

Каждый из них пришел на кухню еще раз со своими амбициями. Кто получит черный фартук на первом же конкурсе, а кто – покинет проект? Предстоит жаркая битва самых лучших – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск прямо сейчас.

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