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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 2 от 20.08.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 20 августа 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 1 (эфир от 20.08.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 20 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 20 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 2 от 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 20 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 3 от 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 20 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 5. Часть 1 от 19.02.2022
МастерШеф Выпуск 1 Битва сезонов Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 2 от 20.08.2022
Выпуск 1 | 20.08.2022 | Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф. Битва сезонов 1 выпуск участники будут крутить рулетку. С этим испытанием знакомы все участники кулинарного проекта, но на этот раз их ждут усложнения.

Кулинары разделятся на пары. Один будет крутить барабан с названиями основных ингредиентов для блюда, а второй – тянуть карточку с основным ингредиентом для соуса. В 1 выпуске Мастер Шеф 2022 участники в очередной раз убедятся, что для успеха нужна не только тяжелая работа, но и банальная удача, ведь далеко не всем достанутся выгодные или сочетаемые продукты! Кому придется готовить тыкву со шпротами, кому – яйца с квашеной капустой, а кому – придумывать соус из халвы? Узнайте прямо сейчас, у кого хватит воображения, чтобы сочетать несочетаемое! Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 20.08.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 3 от 20.08.2022

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