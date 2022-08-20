Проєкти
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 2 від 20.08.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частину 2 від 20 серпня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 1 (ефір від 20.08.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 2 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 1 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 2 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 2 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 2 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 2 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 5. Частина 1 від 19.02.2022
МастерШеф Випуск 1 Битва сезонів Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 2 від 20.08.2022
Випуск 1 | 20.08.2022 | Битва сезонів

У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск учасники крутитимуть рулетку. З цим випробуванням знайомі всі учасники кулінарного проекту, але цього разу на них чекають ускладнення.

Кулінари поділяться на пари. Один крутитиме барабан з назвами основних інгредієнтів для страви, а другий – тягнути картку з основним інгредієнтом для соусу. У 1 випуску Мастер Шеф 2022 учасники в черговий раз переконаються, що для успіху потрібна не тільки важка робота, а й банальна удача, адже далеко не всім дістануться вигідні продукти, що поєднуються! Кому доведеться готувати гарбуз зі шпротами, кому – яйця з квашеною капустою, а кому – вигадувати соус із халви? Дізнайтеся просто зараз, у кого вистачить уяви, щоб поєднувати непоєднуване! Дивіться Мастер Шеф. Битва сезонів 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 20.08.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20.08.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати