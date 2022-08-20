Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 20.08.2022 | Битва сезонів

Дивіться першу битву чорних у кулінарному шоу Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск! Вони вже забули, як це – опинитися серед чорних фартухів. Судді не пробачають помилок на кухні навіть тим, хто після проекту розпочав професійну кар’єру чи отримав підвищення. На кухні Мастер Шеф 2022 усі рівні!

На старті в учасників буде лише миска картоплі та 5 хвилин. Вони можуть заробити додатковий час, відкриваючи коробки-загадки з інгредієнтами. Головна умова – використати всі продукти, які будуть під коробками, навіть якщо їх буде дуже складно поєднувати. Кому доведеться готувати з картоплею, салом та салакою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 20.08.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 20.08.2022