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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 20.08.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частину 3 від 20 серпня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 1 (ефір від 20.08.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 1 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 2 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 20.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск частина 3 від 20 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 5. Частина 1 від 19.02.2022
МастерШеф Випуск 1 Битва сезонів Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 3 від 20.08.2022
Випуск 1 | 20.08.2022 | Битва сезонів

Дивіться першу битву чорних у кулінарному шоу Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск! Вони вже забули, як це – опинитися серед чорних фартухів. Судді не пробачають помилок на кухні навіть тим, хто після проекту розпочав професійну кар’єру чи отримав підвищення. На кухні Мастер Шеф 2022 усі рівні!

На старті в учасників буде лише миска картоплі та 5 хвилин. Вони можуть заробити додатковий час, відкриваючи коробки-загадки з інгредієнтами. Головна умова – використати всі продукти, які будуть під коробками, навіть якщо їх буде дуже складно поєднувати. Кому доведеться готувати з картоплею, салом та салакою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 20.08.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 20.08.2022

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