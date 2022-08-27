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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 27 августа 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 2 (эфир от 27.08.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 2 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 20.08.2022
МастерШеф Выпуск 2 Битва сезонов Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022
Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонов

В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск участники поделятся на шесть команд. Их задачей будет приготовить как можно больше блюд с жидкой серединкой, которая вытекает при разрезании. При этом готовить бессмертную классику, такую как котлета по-киевски и шоколадный фондан, категорически запрещено. Смогут ли участники придумать что-то более оригинальное, чем профитроли? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании 2 выпуска Мастер Шеф 2022 участники не ограничены в количестве блюд, поэтому команды выберут разные стратегии. Кто-то постарается приготовить меньше, но качественнее, а кто-то сделает упор на количество, надеясь на то, что хотя бы половина блюд понравится судьям. Какая стратегия окажется более выигрышной? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 2.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 27.08.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 2 от 27.08.2022

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