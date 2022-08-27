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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 27.08.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частину 1 від 27 серпня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 2 (ефір від 27.08.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 1 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 1 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 2 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 1 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 3 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 1 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 1 від 20.08.2022
МастерШеф Выпуск 2 Битва сезонів Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 27.08.2022
Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонів

У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск учасники поділяться на шість команд. Їхнім завданням буде приготувати якнайбільше страв із рідкою серединкою, яка витікає при розрізанні. При цьому готувати безсмертну класику, таку як котлета по-київськи та шоколадний фондан, категорично заборонено. Чи зможуть учасники вигадати щось оригінальніше, ніж профітролі? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні 2 випуску Мастер Шеф 2022 учасники не обмежені у кількості страв, тому команди виберуть різні стратегії. Хтось постарається приготувати менше, але якісніше, а хтось зробить упор на кількість, сподіваючись, що хоча б половина страв сподобається суддям. Яка стратегія виявиться більш виграшною? Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів випуск 2.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 27.08.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 2 від 27.08.2022

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