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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 27.08.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 27 августа 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 2 (эфир от 27.08.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 2 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 20.08.2022
МастерШеф Выпуск 2 Битва сезонов Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 27.08.2022
Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонов

Не пропустите эпическую битву черных в шоу Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск! На этот раз в кандидаты на вылет попали сразу 11 участников – а это больше, чем «белых» на балконе. Такого на проекте не было уже давно.

Каждый черный встанет за свою поверхность, где его или ее уже ждет коробка-загадка, а под коробкой – миниатюрные человечки. Это не просто фигурки людей – каждая из них изображает какую-то профессию или сценку из жизни. Участникам во 2 выпуске Мастер Шеф 2022 нужно приготовить такое блюдо, которое станет идеальным фоном для этих фигурок. Как превратить обычные продукты в подобие музейной инсталляции?  В этом испытании участники используют всю свою фантазию, чтобы изобразить на тарелке свадьбу, велосипедную прогулку и туристический лагерь. Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 27.08.2022

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