Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонів

Не пропустіть епічну битву чорних у шоу Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск! Цього разу до кандидатів на виліт потрапили одразу 11 учасників – а це більше, ніж «білих» на балконі. Такого на проєкті давно не було.

Кожен чорний встане за свою поверхню, де на нього вже чекає коробка-загадка, а під коробкою – мініатюрні чоловічки. Це не просто фігурки людей – кожна з них зображує якусь професією або сценку з життя. Учасникам у 2 випуску Мастер Шеф 2022 потрібно приготувати таку страву, яка стане ідеальним тлом для цих фігурок. Як перетворити звичайні продукти на зразок музейної інсталяції? У цьому випробуванні учасники використають усю свою фантазію, щоб зобразити на тарілці весілля, велосипедну прогулянку та туристичний табір. Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 27.08.2022