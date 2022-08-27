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Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 3 від 27.08.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частину 3 від 27 серпня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 2 (ефір від 27.08.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 2 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 3 від 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск частина 3 від 27 серпня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 1. Частина 1 від 20.08.2022
МастерШеф Выпуск 2 Битва сезонів Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 3 від 27.08.2022
Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонів

Не пропустіть епічну битву чорних у шоу Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск! Цього разу до кандидатів на виліт потрапили одразу 11 учасників – а це більше, ніж «білих» на балконі. Такого на проєкті давно не було.

Кожен чорний встане за свою поверхню, де на нього вже чекає коробка-загадка, а під коробкою – мініатюрні чоловічки. Це не просто фігурки людей – кожна з них зображує якусь професією або сценку з життя. Учасникам у 2 випуску Мастер Шеф 2022 потрібно приготувати таку страву, яка стане ідеальним тлом для цих фігурок. Як перетворити звичайні продукти на зразок музейної інсталяції? У цьому випробуванні учасники використають усю свою фантазію, щоб зобразити на тарілці весілля, велосипедну прогулянку та туристичний табір. Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 27.08.2022

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