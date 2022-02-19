У другому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск учасників на поверхні чекають загадкові чорні коробки, а під ними – набори продуктів, підібрані за кольором. Це схоже на монохромні картини! Під коробками на учасників чекають червоні, жовті, зелені, фіолетові продукти, і їх так багато, ніби потрібно приготувати бенкет на весь світ. Але насправді з усього цього розмаїття інгредієнтів потрібно приготувати одну-єдину страву в тій самій кольоровій гамі!

Це дуже складний конкурс, тому у 5 випуску Мастер Шеф Битва сезонів судді дозволять два послаблення. По-перше, з набору можна забрати два продукти, які здадуться учасникам команди зайвими. По-друге, якщо якась команда приготує дві страви і зробить це успішно, капітан отримає право зняти з одного з учасників чорний фартух! Чи вийде у когось це зробити? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск частина 3 від 19.02.2022