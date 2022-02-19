Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 5. Частина 2 від 19.02.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск частину 2 від 19 лютого 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 5 (ефір від 19.02.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 5 |Частина 1 |19.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 5. Частина 1 від 19.02.2022...
Випуск 5 |Частина 3 |19.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 5. Частина 3 від 19.02.2022...
Випуск 4 |Частина 1 |12.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 12.02.2022...
Випуск 4 |Частина 2 |12.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 2 від 12.02.2022...
Випуск 4 |Частина 3 |12.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 3 від 12.02.2022...
Випуск 3 |Частина 1 |05.02.2022| Битва сезонів
Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 3. Частина 1 від 05.02.2022...
Випуск 5 | 19.02.2022 | Битва сезонів

У другому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск  учасників на поверхні чекають загадкові чорні коробки, а під ними – набори продуктів, підібрані за кольором. Це схоже на монохромні картини! Під коробками на учасників чекають червоні, жовті, зелені, фіолетові продукти, і їх так багато, ніби потрібно приготувати бенкет на весь світ. Але насправді з усього цього розмаїття інгредієнтів потрібно приготувати одну-єдину страву в тій самій кольоровій гамі!

Це дуже складний конкурс, тому у 5 випуску Мастер Шеф Битва сезонів судді дозволять два послаблення. По-перше, з набору можна забрати два продукти, які здадуться учасникам команди зайвими. По-друге, якщо якась команда приготує дві страви і зробить це успішно, капітан отримає право зняти з одного з учасників чорний фартух! Чи вийде у когось це зробити? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск частина 3 від 19.02.2022

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send