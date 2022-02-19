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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 5. Часть 2 от 19.02.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск часть 2 от 19 февраля 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 5 (эфир от 19.02.2022) на сайте СТБ
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Во втором испытании Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск участников ждут на поверхностях загадочные черные коробки, а под ними – наборы продуктов, подобранные по цвету. Это похоже на монохромные картины! Под коробками участников ждут красные, желтые, зеленые, фиолетовые продукты, и их так много, будто нужно приготовить пир на весь мир. Но на самом деле из всего этого разнообразия ингредиентов нужно приготовить одно-единственное блюдо в той же самой цветовой гамме!

Это очень сложный конкурс, поэтому в 5 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов судьи разрешат два послабления. Во-первых, из набора можно убрать два продукта, которые покажутся участникам команды лишними. Во-вторых, если какая-то команда приготовит два блюда и сделает это успешно, то капитан получит право снять с одного из участников черный фартук! Получится ли у кого-то это сделать? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск часть 3 от 19.02.2022

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