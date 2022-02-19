Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 17 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 17.09.2022 | Битва сезонов

Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск на официальном сайте СТБ! Гонка лучших кулинаров продолжается. Чтобы остаться на проекте, им придется доказать, что они умеют пользоваться кулинарными техниками, не боятся экспериментировать, идеально знают классические блюда… А еще участникам понадобится элементарная удача, ведь иногда условия испытаний ставят в тупик даже лучших!

Сначала участники Мастер Шеф Битва сезонов будут выдавать одни классические блюда за другие, потом – почувствуют себя художниками, создавая монохромные композиции на тарелках. Эти испытания будут сложными даже для самых продвинутых и опытных участников! Не пропустите все самое интересное – смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 10.09.2022