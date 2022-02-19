В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск вы узнаете, у кого из участников на самом деле «нюх, как у собаки, и глаз, как у орла»! Кто может распознать любой вкус вслепую, а кому даже не надо пробовать блюдо, чтобы узнать вечную классику?

В 5 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов участники команд будут готовить блюда-обманки, которые по виду полностью соответствуют одному классическому блюду, а по вкусу – совершенно другому. Два представителя от каждой команды не будут участвовать в процессе готовки. Их задача – угадать, что именно приготовили коллеги. Один человек будет отгадывать классические блюда по внешнему виду, а второй – по вкусу. Эта задача окажется намного сложнее, чем кажется! Даже те участники, которых коллеги считают энциклопедиями в человеческом обличье, не смогут разгадать все блюда с первого раза. Узнайте подробности прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск часть 2 от 19.02.2022