У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск ви дізнаєтеся, у кого з учасників насправді «нюх, як у собаки, та око, як у орла»! Хто може розпізнати будь-який смак наосліп, а кому навіть не треба куштувати страву, щоб дізнатися вічну класику?

У 5 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасники команд готуватимуть страви-обманки, які на вигляд повністю відповідають одній класичній страві, а на смак – зовсім іншій. Два представники від кожної команди не братимуть участі у процесі готування. Їхнє завдання – вгадати, що саме приготували колеги. Одна людина відгадуватиме класичні страви на вигляд, а друга – за смаком. Це завдання виявиться набагато складнішим, ніж здається! Навіть ті учасники, яких колеги вважають енциклопедіями у людській подобі, не зможуть розгадати всі страви з першого разу. Дізнайтеся подробиці просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск частина 2 від 19.02.2022