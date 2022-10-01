Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 3 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 3 от 01 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов (эфир от 01.10.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонов

В битве черных Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022 участники испытают свою креативность. Порой приготовить что-то из обычных продуктов бывает сложнее, чем из несочетаемых экзотических ингредиентов.

Каждый из поваров в битве черных получит набор продуктов, с которыми каждый из нас хорошо знаком – курица и грибы, селедка и свекла, мясо и картофель. Эти сочетания скучны и затерты, но можно ли им дать вторую жизнь? Именно этим предстоит заняться кандидатам на вылет. Им нужно приготовить как можно больше разнообразных блюд-антонимов, не похожих друг на друга. Кто не справится с этим заданием и покинет проект? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022

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