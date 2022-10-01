Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 3 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 3 від 01.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частину 3 від 01 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів (ефір від 01.10.2022) на сайті СТБ
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Випуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонів

У битві чорних Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022 учасники випробують свою креативність. Іноді приготувати щось із звичайних продуктів буває складніше, ніж із непоєднуваних екзотичних інгредієнтів.

Кожен із кухарів у битві чорних отримає набір продуктів, з якими кожен з нас добре знайомий – курка та гриби, оселедці та буряки, м’ясо та картопля. Ці поєднання нудні та затерті, але чи можна їм дати друге життя? Саме цим належить зайнятися кандидатам на виліт. Їм потрібно приготувати якнайбільше різноманітних страв-антонімів, не схожих одна на одну. Хто не впорається із цим завданням і покине проєкт? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022

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