Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонів

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск на офіційному сайті СТБ! Конкурси стають дедалі складнішими, а учасникам доводиться використовувати всі свої вміння та кмітливість, щоб залишитися на проєкті.

У першому конкурсі учасники навчатимуться нестандартної подачі страв, гідної найкращих ресторанів світу. Чи можна подати щось гарне та смачне в черепі чи медичному інструменті? Хто приємно здивує суддів? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск.

Другий конкурс особливо відповідальний, адже оцінюватимуть страви учасників мами суддів! Завданням команд буде влаштувати ідеальну сімейну вечерю, тому вони не мають права на помилку. Хто не зможе здивувати мам суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск від 24.09.2022