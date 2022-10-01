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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 2 від 01.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частину 2 від 01 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів (ефір від 01.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 3 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 2 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 3 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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МастерШеф Випуск 7 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 2 від 01.10.2022
Випуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонів

Перед другим конкурсом Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск Ектор Хіменес-Браво одразу попередить учасників, що їм буде нелегко. Цього разу їхнє завдання – влаштувати ідеальний сімейний вечір для суддів та їхній найдорожчих людей у ​​світі. Почесними гостями випуску будуть мами суддів! Це ті самі люди, які були з Ектором Хіменес-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським із самого початку їхнього кулінарного шляху. Догодити їм буде дуже непросто, адже навіть для таких досвідчених шефів, як судді Мастер Шеф 2022, дуже важлива думка їхніх мам.

Судді одразу попередять, що їхнім матерям подобається не все. Наприклад, мама Ектора Хіменес-Браво взагалі не їсть молочних продуктів, а мама Ольги Мартиновської не фанат морепродуктів. Чи вдасться командам догодити всім мамам? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 3 від 01.10.2022

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