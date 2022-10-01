Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов (эфир от 01.10.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 1 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 1 от 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 2 от 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 3 от 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 1 от 10.09.2022
МастерШеф Выпуск 7 Битва сезонов Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022
Выпуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонов

Перед вторым конкурсом Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск Эктор Хименес-Браво сразу предупредит участников, что им будет нелегко. На этот раз их задача – устроить идеальный семейный вечер для судей и их самых дорогих людей на свете. Почетными гостями выпуска будут мамы судей! Это те самые люди, которые были с Эктором Хименес-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским с самого начала их кулинарного пути. Угодить им будет очень непросто, ведь даже для таких опытных шефов, как судьи Мастер Шеф 2022, очень важно мнение их мам.

Судьи сразу предупредят, что их матерям нравится не все. Например, мама Эктора Хименес-Браво вообще не ест молочные продукты, а мама Ольги Мартыновской не фанат морепродуктов. Удастся ли командам угодить всем мамам? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 3 от 01.10.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить