Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонов

Перед вторым конкурсом Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск Эктор Хименес-Браво сразу предупредит участников, что им будет нелегко. На этот раз их задача – устроить идеальный семейный вечер для судей и их самых дорогих людей на свете. Почетными гостями выпуска будут мамы судей! Это те самые люди, которые были с Эктором Хименес-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским с самого начала их кулинарного пути. Угодить им будет очень непросто, ведь даже для таких опытных шефов, как судьи Мастер Шеф 2022, очень важно мнение их мам.

Судьи сразу предупредят, что их матерям нравится не все. Например, мама Эктора Хименес-Браво вообще не ест молочные продукты, а мама Ольги Мартыновской не фанат морепродуктов. Удастся ли командам угодить всем мамам? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 3 от 01.10.2022