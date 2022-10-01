Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частину 1 від 01 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів (ефір від 01.10.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 2 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 3 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 1 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 2 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 3 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 10.09.2022
МастерШеф Випуск 7 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022
Випуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонів

Перший конкурс Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022 розбудить в учасниках творчу жилку. Для цього випробування кулінари поділяться на пари. Кожній парі дістанеться предмет, який потрібно використати замість сервірувальної тарілки.

Учасникам доведеться добре подумати, адже це зовсім не схоже на стандартну подачу страв. Який десерт можна подати в черепі і що приготувати, якщо тобі дісталися для подачі медичні інструменти? У цьому випуску учасники будуть дивувати складними багатокомпонентними десертами. Чиї вміння особливо вразять суддів цього разу? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01.10.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати