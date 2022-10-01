Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 1 від 01 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонів

Перший конкурс Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022 розбудить в учасниках творчу жилку. Для цього випробування кулінари поділяться на пари. Кожній парі дістанеться предмет, який потрібно використати замість сервірувальної тарілки.

Учасникам доведеться добре подумати, адже це зовсім не схоже на стандартну подачу страв. Який десерт можна подати в черепі і що приготувати, якщо тобі дісталися для подачі медичні інструменти? У цьому випуску учасники будуть дивувати складними багатокомпонентними десертами. Чиї вміння особливо вразять суддів цього разу? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск частина 2 від 01.10.2022