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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 1 от 01.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 1 от 01 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов (эфир от 01.10.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 1 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 1 от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 3 от 24.09.2022

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Выпуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонов

Первый конкурс Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022 разбудит в участниках творческую жилку. Для этого испытания кулинары поделятся на пары. Каждой паре достанется предмет, который нужно будет использовать вместо сервировочной тарелки.

Участникам придется хорошенько подумать, ведь это совсем не похоже на стандартную подачу блюд. Какой десерт можно подать в черепе и что приготовить, если тебе достались для подачи медицинские инструменты? В этом выпуске участники будут удивлять сложными многокомпонентными десертами. Чьи умения особо поразят судей на этот раз? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск часть 2 от 01.10.2022

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