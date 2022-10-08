Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск участники будут зарабатывать деньги. Конечно же, речь идет об особой валюте проекта – шефах.

На этот раз у участников не будет доступа к кладовой и девайсной. Им нужно будет разделиться на пары и выбрать по 5 продуктов и 5 девайсов из пирамиды на кухне. Каждый продукт и девайс «стоит» какое-то количество шефов. Чем хуже продукт или девайс, тем больше дадут денег за блюдо, приготовленное с ними. Можно пойти легким путем и приготовить что-то из идеальных продуктов, но получить мало денег, а можно рискнуть и замахнуться на вознаграждение побольше, но есть вероятность не справиться со сложными ингредиентами. Кто заработает больше всех? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 2 от 08.10.2022