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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 1 от 08.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 8 (эфир от 08.10.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 2 от 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 3 от 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 1 от 01.10.2022

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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022

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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 1 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск участники будут зарабатывать деньги. Конечно же, речь идет об особой валюте проекта – шефах.

На этот раз у участников не будет доступа к кладовой и девайсной. Им нужно будет разделиться на пары и выбрать по 5 продуктов и 5 девайсов из пирамиды на кухне. Каждый продукт и девайс «стоит» какое-то количество шефов. Чем хуже продукт или девайс, тем больше дадут денег за блюдо, приготовленное с ними. Можно пойти легким путем и приготовить что-то из идеальных продуктов, но получить мало денег, а можно рискнуть и замахнуться на вознаграждение побольше, но есть вероятность не справиться со сложными ингредиентами. Кто заработает больше всех? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 2 от 08.10.2022

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