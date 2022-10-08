Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 1 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонів

У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск учасники зароблятимуть гроші. Звичайно ж, йдеться про особливу валюту проєкту – шефи.

Цього разу в учасників не буде доступу до комори та девайсної. Їм потрібно буде розділитися на пари та вибрати по 5 продуктів та 5 девайсів з піраміди на кухні. Кожен продукт і девайс «коштує» якусь кількість шефів. Чим гірший продукт чи девайс, тим більше дадуть грошей за страву, приготовлену з ними. Можна піти легким шляхом і приготувати щось з ідеальних продуктів, але отримати мало грошей, а можна ризикнути і замахнутися на винагороду якомога більше, але є можливість не впоратися зі складними інгредієнтами. Хто заробить найбільше? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск від 08.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 2 від 08.10.2022