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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частину 2 від 22 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів (ефір від 22.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 1 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022
МастерШеф Випуск 10 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022
Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск зібралися легенди всіх сезонів кулінарного проєкту. А у цьому випуску ви побачите ще більше улюблених випускників Мастер Шеф, адже саме вони дадуть завдання учасникам!

Найвідоміші кухарі всіх сезонів, серед яких Алік Мктрчян та Елеонора Баранова, принесуть на кухню свої знакові страви, за якими люди готові стояти у черзі. Завданням учасників буде спробувати, розгадати всі складові та створити точні копії відомих страв. Це нелегке завдання, адже імениті шефи готують дуже складні багатокомпонентні страви, які дуже важко відтворити. Чи впораються кулінари з цим завданням? Дивіться у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22.10.2022

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