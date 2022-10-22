Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск зібралися легенди всіх сезонів кулінарного проєкту. А у цьому випуску ви побачите ще більше улюблених випускників Мастер Шеф, адже саме вони дадуть завдання учасникам!

Найвідоміші кухарі всіх сезонів, серед яких Алік Мктрчян та Елеонора Баранова, принесуть на кухню свої знакові страви, за якими люди готові стояти у черзі. Завданням учасників буде спробувати, розгадати всі складові та створити точні копії відомих страв. Це нелегке завдання, адже імениті шефи готують дуже складні багатокомпонентні страви, які дуже важко відтворити. Чи впораються кулінари з цим завданням? Дивіться у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22.10.2022