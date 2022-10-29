Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонів

У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск учасники відчують, ніби потрапили до знаменитої Гри кальмарів! Судді вийдуть із кам'яними обличчями і мовчки запропонують кулінарам вибирати різні предмети із запропонованого списку, нічого не пояснюючи.

В умовах реальної кухні зазвичай немає можливості передбачити, які проблеми будуть далі. Саме таке випробування чекає на кулінарів цього тижня! Кожні 10 хвилин судді розповідатимуть про наступну умову конкурсу, і учасникам доведеться моментально вносити виправлення до своїх страв. Чи зможуть вони працювати під таким тиском? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29.10.2022