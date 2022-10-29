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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 1 від 29.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частину 1 від 29 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 11 (ефір від 29.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 1 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 1 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022
МастерШеф Выпуск 11 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 1 від 29.10.2022
Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонів

У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск учасники відчують, ніби потрапили до знаменитої Гри кальмарів! Судді вийдуть із кам'яними обличчями і мовчки запропонують кулінарам вибирати різні предмети із запропонованого списку, нічого не пояснюючи.

В умовах реальної кухні зазвичай немає можливості передбачити, які проблеми будуть далі. Саме таке випробування чекає на кулінарів цього тижня! Кожні 10 хвилин судді розповідатимуть про наступну умову конкурсу, і учасникам доведеться моментально вносити виправлення до своїх страв. Чи зможуть вони працювати під таким тиском? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29.10.2022

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