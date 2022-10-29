Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 1 от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонов

В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск участники почувствуют, будто попали в знаменитую Игру кальмаров! Судьи выйдут с каменными лицами и молча предложат кулинарам выбирать разные предметы из предложенного списка, ничего не объясняя.

В условиях реальной кухни обычно нет возможности предугадать, какие трудности будут дальше. Именно такое испытание ждет кулинаров на этой неделе! Каждые 10 минут судьи будут рассказывать о следующем условии конкурса, и участникам придется моментально вносить правки в свои блюда. Смогут ли они работать под таким давлением? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 2 от 29.10.2022