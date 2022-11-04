Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 5 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск десять найкращих кулінарів продовжують боротьбу за звання найкращого кухаря, а також заповітний грошовий приз.

Цього тижня учасникам вкотре потрібно буде довести, що вони можуть приготувати будь-що з будь-яких продуктів. У першому конкурсі вони готуватимуть страви в нордичному, циганському та середньовічному стилях з тих самих продуктів, а також потрібно буде блиснути знаннями у сфері молекулярної кухні. Хто неприємно здивує Ектора Хіменес-Браво своєю провальною стравою? Дізнайтеся просто зараз!

А у другому конкурсі учасники готуватимуть страви у стилі своїх конкурентів. Чи важко повторити чужий авторський стиль? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск!

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022