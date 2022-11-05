Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 2 від 5 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонів

За минулі тижні проєкту Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск учасники встигли вивчити одне одного вздовж та впоперек. У цьому випуску ви побачите, наскільки добре вони знаються на кулінарних почерках суперників.

У другому випробуванні кожен учасник витягне картку з фотографією одного з конкурсантів. Завданням кухаря буде приготувати страву у стилі того суперника, який йому попався. Стиль має бути настільки впізнаваним, щоб судді могли одразу зрозуміти, під кого зроблено ту чи іншу страву. Чи всі впораються із цим завданням? І чим відзначиться Яна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 05.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 3 від 05.11.2022