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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 3 від 5 листопада 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частину 3 від 5 листопада 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 12 (ефір від 05.11.2022) на сайті СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 3 від 5 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022

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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022

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Випуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск покаже, хто першим вилетить із десятки!

Під коробками-загадками на учасників чекають несподівані предмети – половина яйця, кокосу, маракуйї та інші шматочки продуктів. У цьому конкурсі у 12 випуску Мастер Шеф учасники мають повністю скопіювати зовнішній вигляд та текстуру тих предметів, які їм дісталися. Важлива умова: використовувати продукт, який потрібно зобразити, категорично заборонено. Хто із кандидатів на виліт боявся цього конкурсу? І хто не зможе впоратися з цим непростим завданням? Дивіться у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 05.11.2022

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