Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 3 від 5 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск покаже, хто першим вилетить із десятки!

Під коробками-загадками на учасників чекають несподівані предмети – половина яйця, кокосу, маракуйї та інші шматочки продуктів. У цьому конкурсі у 12 випуску Мастер Шеф учасники мають повністю скопіювати зовнішній вигляд та текстуру тих предметів, які їм дісталися. Важлива умова: використовувати продукт, який потрібно зобразити, категорично заборонено. Хто із кандидатів на виліт боявся цього конкурсу? І хто не зможе впоратися з цим непростим завданням? Дивіться у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 05.11.2022