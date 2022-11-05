Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 3 от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проеке Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск покажет, кто первым вылетит из десятки!

Под коробками-загадками участников ждут неожиданные предметы – половина яйца, кокоса, маракуйи и другие кусочки продуктов. В этом конкурсе в 12 выпуске Мастер Шеф участники должны будут полностью скопировать внешний вид и текстуру тех предметов, которые им достались. Важное условие: использовать тот продукт, который нужно изобразить, категорически запрещено. Кто из кандидатов на вылет боялся этого конкурса? И кто не сможет справиться с этой непростой задачей? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 05.11.2022