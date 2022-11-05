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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 2 от 5 ноября 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 2 от 5 ноября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 12 (эфир от 05.11.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

За прошедшие недели проекта Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск участники успели изучить друг друга вдоль и поперек. В этом выпуске вы увидите,  насколько хорошо они разбираются в кулинарных почерках соперников.

Во втором испытании каждый участник вытащит карточку с фотографией одного из конкурсантов. Задачей повара будет приготовить блюдо в стиле того соперника, который ему попался. Стиль должен быть настолько узнаваемым, чтобы судьи могли сразу понять, под кого сделано то или иное блюдо. Все ли справятся с этим заданием? И чем отличится Яна? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 05.11.2022

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