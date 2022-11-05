Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 2 от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

За прошедшие недели проекта Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск участники успели изучить друг друга вдоль и поперек. В этом выпуске вы увидите, насколько хорошо они разбираются в кулинарных почерках соперников.

Во втором испытании каждый участник вытащит карточку с фотографией одного из конкурсантов. Задачей повара будет приготовить блюдо в стиле того соперника, который ему попался. Стиль должен быть настолько узнаваемым, чтобы судьи могли сразу понять, под кого сделано то или иное блюдо. Все ли справятся с этим заданием? И чем отличится Яна? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 05.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 3 от 05.11.2022