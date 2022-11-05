Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 1 від 5 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонів

У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск учасників чекає велика кількість чорних коробок, а під кожною з них – одні й ті самі продукти. Нічого екзотичного: вершки, квас, капуста, огірки, риба. І ось із такого банального набору продуктів їм потрібно буде приготувати страви у абсолютно різних стилях!

У 12 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасники представлять, що вони готували б, якби конкурс проходив за часів Середньовіччя, замахнуться на молекулярну кухню, осягатимуть мистецтво мінімалізму в нордичному стилі, а також представлять себе кухарями на циганському весіллі. Чия страва обурить Ектора Хіменес-Браво до глибини душі? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 05.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск частина 2 від 05.11.2022