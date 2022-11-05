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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 1 от 5 ноября 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 1 от 5 ноября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 12 (эфир от 05.11.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

В первом испытании  Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск участников ждет большое количество черных коробок, а под каждой из них – одни и те же продукты. Ничего экзотического: сливки, квас, капуста, огурцы, рыба. И вот из такого банального набора продуктов им нужно будет приготовить блюда в абсолютно разных стилях!

В 12 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов участники представят, что бы они готовили, если бы конкурс проходил во времена Средневековья, замахнутся на молекулярную кухню, будут постигать искусство минимализма в нордическом стиле, а также представят себя поварами на цыганской свадьбе. Чье блюдо возмутит Эктора Хименес-Браво до глубины души? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 05.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск часть 2 от 05.11.2022

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