Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 1 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск участникам дадут мастер-класс звездные шефы и судьи проекта Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский! Мало кто удостаивается такой чести бесплатно, так что лучше все хорошенько запомнить. Участникам нужно будет поделиться на две команды и приготовить сложное блюдо от мастеров. Но есть условие: непосредственно готовкой будут заниматься только капитаны, которые во время мастер-класса покинут кухню. Поэтому весь процесс готовки должны будут запомнить и описать в 50 словах остальные участники команды. Получится ли у них составить понятную инструкцию, по которой можно будет воспроизвести оригинал? Или же этот конкурс станет похож на испорченный телефон? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 2 от 12.11.2022