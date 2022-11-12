Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 2 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск Эктор Хименес-Браво щедро поделится драгоценными квадратными метрами легендарной кухни. Но за них участникам придется побороться! На поверхностях их ждут коробки с заданиями, каждое из которых оценивается в определенное количество звезд. За каждое удачно приготовленное блюдо участники получат веревки, которыми они могут оградить нужное им пространство. По условиям конкурса, нужно занять как можно больше места на кухни. Кроме того можно помешать противникам готовить, оградив их поверхности веревками с четырех сторон. В таком случае сопернику придется отставить готовку и уйти на балкон. Кто приготовит больше удачных блюд и победит в конкурсе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12.11.2022