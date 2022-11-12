Video: Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 - смотреть онлайн на СТБ
Выпуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонов
Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск – это кошмар наяву, ведь судьи объединили два самых сложных конкурса в один!
Никто из участников не любит те испытания, где им приходится готовить из отходов. В этом конкурсе все еще сложнее – у каждого кандидата на вылет будет только один вид отходов – овощные, мясные, рыбные и так далее. Чтобы приготовить из этого специфического набора что-то ресторанного уровня, кулинарам придется меняться друг с другом и торговаться, чтобы получить весь набор необходимых продуктов.
Получится ли у участников приготовить вкусные блюда из остатков? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022