Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск – это кошмар наяву, ведь судьи объединили два самых сложных конкурса в один!

Никто из участников не любит те испытания, где им приходится готовить из отходов. В этом конкурсе все еще сложнее – у каждого кандидата на вылет будет только один вид отходов – овощные, мясные, рыбные и так далее. Чтобы приготовить из этого специфического набора что-то ресторанного уровня, кулинарам придется меняться друг с другом и торговаться, чтобы получить весь набор необходимых продуктов.

Получится ли у участников приготовить вкусные блюда из остатков? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022