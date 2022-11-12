Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск (эфир от 12.11.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 13. Часть 1 от 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 13. Часть 2 от 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 1 от 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 2 от 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 3 от 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск часть 3 от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 11. Часть 1 от 29.10.2022
МастерШеф Выпуск 13 Битва сезонов Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 13. Часть 3 от 12.11.2022
Выпуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск – это кошмар наяву, ведь судьи объединили два самых сложных конкурса в один!

Никто из участников не любит те испытания, где им приходится готовить из отходов. В этом конкурсе все еще сложнее – у каждого кандидата на вылет будет только один вид отходов – овощные, мясные, рыбные и так далее. Чтобы приготовить из этого специфического набора что-то ресторанного уровня, кулинарам придется меняться друг с другом и торговаться, чтобы получить весь набор необходимых продуктов.

Получится ли у участников приготовить вкусные блюда из остатков? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12.11.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить