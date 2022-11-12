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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12 листопада 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частину 3 від 12 листопада 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск (ефір від 12.11.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 1 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 2 від 12.11.2022

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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 1 від 05.11.2022

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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 2 від 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 3 від 05.11.2022

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Випуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск – це кошмар наяву, адже судді об’єднали два найскладніші конкурси в один!

Ніхто з учасників не любить тих випробувань, де їм доводиться готувати з відходів. У цьому конкурсі все ще складніше – кожен кандидат на виліт матиме лише один вид відходів – овочеві, м’ясні, рибні тощо. Щоб приготувати з цього специфічного набору щось ресторанного рівня, кулінарам доведеться мінятися один з одним і торгуватися, щоб отримати весь набір необхідних продуктів.

Чи вийде в учасників приготувати смачні страви із залишків? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022

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