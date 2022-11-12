Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск – це кошмар наяву, адже судді об’єднали два найскладніші конкурси в один!

Ніхто з учасників не любить тих випробувань, де їм доводиться готувати з відходів. У цьому конкурсі все ще складніше – кожен кандидат на виліт матиме лише один вид відходів – овочеві, м’ясні, рибні тощо. Щоб приготувати з цього специфічного набору щось ресторанного рівня, кулінарам доведеться мінятися один з одним і торгуватися, щоб отримати весь набір необхідних продуктів.

Чи вийде в учасників приготувати смачні страви із залишків? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022