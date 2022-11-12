Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонів

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск на офіційному сайті СТБ! Цього разу учасникам потрібно буде розкрити в собі різні здібності – запам'ятовувати, викладати думки на папері, торгуватися і готувати без відходів. Дивіться просто зараз, чим закінчиться боротьба цього тижня!

У 13 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасникам дадуть майстер-клас судді проєкту Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Учасники запам'ятовуватимуть рецепт, а капітани – готуватимуть за їхніми підказками. Чи вдасться їм відтворити страву, не бачачи процес її приготування? Дізнайтеся просто зараз!

А у другому конкурсі конкурсанти боротимуться за територію кухні! Для цього їм потрібно буде готувати страви різного ступеня складності та захищати заповітні квадратні метри мотузками.

Дізнайтеся просто зараз, хто покинув проект цього тижня, – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 12 випуск від 05.11.2022