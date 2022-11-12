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Video: Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 2 від 12 листопада 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частину 2 від 12 листопада 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск (ефір від 12.11.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 2 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 1 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 2 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 2 від 05.11.2022

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Випуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонів

У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск Ектор Хіменес-Браво щедро поділиться дорогоцінними квадратними метрами легендарної кухні. Але за них учасникам доведеться боротися! На поверхнях на них чекають коробки із завданнями, кожне з яких оцінюється у певну кількість зірок. За кожну вдало приготовану страву учасники отримають мотузки, якими вони можуть захистити потрібний простір. За умовами конкурсу, потрібно зайняти якнайбільше місця на кухні. Крім того можна перешкодити готуванню противників, огородивши їхні поверхні мотузками із чотирьох сторін. У такому випадку супернику доведеться відставити готування та піти на балкон. Хто приготує більше вдалих страв та переможе у конкурсі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 3 від 12.11.2022

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