Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 1 від 12 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 12.11.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск учасникам дадуть майстер-клас зіркові шефи та судді проєкту Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський! Мало хто удостоюється такої честі безкоштовно, тож краще все добре запам’ятати. Учасникам потрібно буде поділитися на дві команди та приготувати складну страву від майстрів. Але є умова: безпосередньо готуванням займатимуться лише капітани, які під час майстер-класу покинуть кухню. Тому весь процес готування повинні будуть запам’ятати та описати у 50 словах решта учасників команди. Чи вдасться їм скласти зрозумілу інструкцію, за якою можна буде відтворити оригінал? Чи цей конкурс стане схожим на зіпсований телефон? Дивіться у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск від 12.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 13 випуск частина 2 від 12.11.2022