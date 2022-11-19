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Video: Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19 ноября 2022 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19 ноября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 14 (эфир от 19.11.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 13. Часть 2 от 12.11.2022

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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 13. Часть 3 от 12.11.2022

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Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск участников будут оценивать не только судьи проекта. Их гостями в этом выпуске станут судьи проекта Україна має талант 2021. Сергей Притула, Евгений Кот и Ксения Мишина – строгие судьи, которых трудно чем-то удивить, ведь перед ними показывали свои невероятные способности самые яркие артисты Украины!

Во втором испытании 14 выпуска Мастер Шеф Битва сезонов участникам нужно будет превратить подачу блюда в шоу. Современные гости ресторанов хотят не только хлеба, но и зрелищ, поэтому поварам приходится придумывать все новые и новые способы, чтобы удивлять их. Смогут ли участники приготовить такие блюда, чтобы даже судьи Україна має талант ахнули? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 3 от 19.11.2022

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