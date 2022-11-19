Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 1 от 19 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонов

С первым конкурсом Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск справятся не все! Судьи поставят задачу не просто приготовить вкусное блюдо, а сотворить настоящее чудо, блюдо-праздник, которое волшебным образом изменится прямо на тарелке. По легенде, пасхальные яйца стали красить после того, как яйца, принесенные Марией Магдаленой, окрасились в красный цвет после воскрешения Христа. Похожую метаморфозу ожидают сегодня увидеть судьи на тарелке.

Участники умеют делать изысканную подачу, но как сделать так, чтобы блюдо изменило свой цвет или агрегатное состояние? Это будет задача не из легких! Кто-то подойдет к заданию всерьез и, как Владислав, превратит подачу в настоящее представление. А кто-то в процессе готовки поймет, что сегодня явно не его день. Кто справится с задачей лучше всех? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск от 19.11.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 14 выпуск часть 2 от 19.11.2022