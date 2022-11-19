Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частину 1 від 19 листопада 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 14 (ефір від 19.11.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 2 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 3 від 19.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 1 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 2 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 13. Частина 3 від 12.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 12. Частина 1 від 05.11.2022
МастерШеф Выпуск 14 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 14. Частина 1 від 19.11.2022
Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

З першим конкурсом Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск впораються не всі! Судді поставили завдання не просто приготувати смачну страву, а створити справжнє диво, страву-свято, яка чарівним чином зміниться просто на тарілці. За легендою, крашанки стали фарбувати після того, як яйця, принесені Марією Магдаленою, забарвилися в червоний колір після воскресіння Христа. Таку метаморфозу очікують сьогодні побачити судді на тарілці.

Учасники вміють робити вишукану подачу, але як зробити так, щоб страва змінила свій колір чи агрегатний стан? Це буде завдання не з легких! Хтось підійде до завдання всерйоз і, як Владислав, перетворить подачу на справжню виставу. А хтось у процесі приготування зрозуміє, що сьогодні явно не його день. Хто впорається із завданням найкраще? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19.11.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати