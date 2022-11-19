Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 1 від 19 листопада 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 19.11.2022 | Битва сезонів

З першим конкурсом Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск впораються не всі! Судді поставили завдання не просто приготувати смачну страву, а створити справжнє диво, страву-свято, яка чарівним чином зміниться просто на тарілці. За легендою, крашанки стали фарбувати після того, як яйця, принесені Марією Магдаленою, забарвилися в червоний колір після воскресіння Христа. Таку метаморфозу очікують сьогодні побачити судді на тарілці.

Учасники вміють робити вишукану подачу, але як зробити так, щоб страва змінила свій колір чи агрегатний стан? Це буде завдання не з легких! Хтось підійде до завдання всерйоз і, як Владислав, перетворить подачу на справжню виставу. А хтось у процесі приготування зрозуміє, що сьогодні явно не його день. Хто впорається із завданням найкраще? Дивіться у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск від 19.11.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 14 випуск частина 2 від 19.11.2022