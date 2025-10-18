Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 2 от 18 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 2 от 18.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 9 - эфир от 18 октября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 2 от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 9 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 18.10.2025
Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Как кулинары пройдут экзамен на слаженную работу? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025, чтобы узнать, чем будет второе испытание: праздником дружбы или провальной враждой.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что судьи заметили, как участники Мастер Шеф поделились на коалиции и начали открыто враждовать. Шефов очень беспокоит, что ожесточенная конкуренция начала переходить границы, поэтому они решили дать кулинарам шанс работать слаженно. Смогут ли коалиции доказать судьям, что они, прежде всего, профессионалы и умеют правильно коммуницировать? Или они используют условия конкурса, чтобы насолить поварам, которых откровенно презирают? Испытание всех рассудит! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск на сайте СТБ

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 3 от 18.10.2025

