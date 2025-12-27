Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 18 - эфир от 27 декабря 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 18 часть 1 от 27.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 18 часть 2 от 27.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 3 от 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 2 от 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 1 от 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 3 от 13.12.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 18 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 18 часть 3 от 27.12.2025
Выпуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Смотрите Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск, чтобы наконец узнать, кто станет победителем, а также раскрыть три имени поваров, которые пройдут профессиональную практику в ресторанах трех шефов.

Три дня творческая команда строила рестораны суперфиналистов в павильоне Мастер Шеф. Три часа, в течение которых повара готовили свои суперсеты из трех блюд, чтобы покорить сердца судей и соперников во время дегустации. Каждый кулинар вложил всю душу в свои блюда, чтобы признаться в любви украинской культуре и удивительной украинской природе. Однако победу одержит лишь один из них. Какие блюда судьи навсегда запомнят после суперфинала? Будут ли повара честно судить своих соперников? И чье имя победителя наконец зачитает Эктор Хименес-Браво? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф финал на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск от 27.12.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить