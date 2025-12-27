Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 3 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Смотрите Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск, чтобы наконец узнать, кто станет победителем, а также раскрыть три имени поваров, которые пройдут профессиональную практику в ресторанах трех шефов.

Три дня творческая команда строила рестораны суперфиналистов в павильоне Мастер Шеф. Три часа, в течение которых повара готовили свои суперсеты из трех блюд, чтобы покорить сердца судей и соперников во время дегустации. Каждый кулинар вложил всю душу в свои блюда, чтобы признаться в любви украинской культуре и удивительной украинской природе. Однако победу одержит лишь один из них. Какие блюда судьи навсегда запомнят после суперфинала? Будут ли повара честно судить своих соперников? И чье имя победителя наконец зачитает Эктор Хименес-Браво? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф финал на сайте СТБ.

