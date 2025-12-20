Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 17 - эфир от 20 декабря 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 2 от 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 1 от 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 3 от 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 2 от 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 1 от 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 часть 1 от 06.12.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 17 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 3 от 20.12.2025
Выпуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Последнее испытание проекта Мастер Шеф станет последним шансом попасть в тройку суперфиналистов! Кто потеряет этот шанс в шаге от мечты? Не пропустите самое интересное!

После прошлой дегустации звездные судьи составили рейтинг участников, который повлияет на ход последнего конкурса, состоящего из кулинарных дуэлей. Первую пару поваров сформирует лидер рейтинга, который сам и выберет себе соперника. В то же время его конкурент сможет выбрать кулинарную тему и продукты, из которых они оба будут готовить блюда. А кто будет выбирать условия испытания во второй паре? Кто использует слабости соперника, чтобы его подставить? И какой будет последняя дуэль, которая и решит судьбу участников? Все покажет кулинарный проект Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить