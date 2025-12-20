Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Последнее испытание проекта Мастер Шеф станет последним шансом попасть в тройку суперфиналистов! Кто потеряет этот шанс в шаге от мечты? Не пропустите самое интересное!

После прошлой дегустации звездные судьи составили рейтинг участников, который повлияет на ход последнего конкурса, состоящего из кулинарных дуэлей. Первую пару поваров сформирует лидер рейтинга, который сам и выберет себе соперника. В то же время его конкурент сможет выбрать кулинарную тему и продукты, из которых они оба будут готовить блюда. А кто будет выбирать условия испытания во второй паре? Кто использует слабости соперника, чтобы его подставить? И какой будет последняя дуэль, которая и решит судьбу участников? Все покажет кулинарный проект Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025