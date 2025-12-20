Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 17 - ефір від 20 грудня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 2 від 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 1 від 20.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 3 від 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 2 від 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 1 від 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 1 від 06.12.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 17 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 3 від 20.12.2025
Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Останнє випробування проєкту Мастер Шеф стане останнім шансом потрапити в трійку суперфіналістів! Хто втратить цей шанс за крок до мрії? Не пропустіть найцікавіше!

Після минулої дегустації зіркові судді склали рейтинг учасників, який вплине на хід останнього конкурсу, що складається з кулінарних дуелей. Першу пару кухарів сформує лідер рейтингу, який сам вибере собі суперника. Тим часом його конкурент може вибрати кулінарну тему та продукти, з яких вони обидва готуватимуть страви. А хто вибиратиме умови випробування в другій парі? Хто використає слабкості суперника, щоб його підставити? І якою буде остання дуель, яка і вирішить долю учасників? Усе покаже кулінарний проєкт Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати