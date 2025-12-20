Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Останнє випробування проєкту Мастер Шеф стане останнім шансом потрапити в трійку суперфіналістів! Хто втратить цей шанс за крок до мрії? Не пропустіть найцікавіше!

Після минулої дегустації зіркові судді склали рейтинг учасників, який вплине на хід останнього конкурсу, що складається з кулінарних дуелей. Першу пару кухарів сформує лідер рейтингу, який сам вибере собі суперника. Тим часом його конкурент може вибрати кулінарну тему та продукти, з яких вони обидва готуватимуть страви. А хто вибиратиме умови випробування в другій парі? Хто використає слабкості суперника, щоб його підставити? І якою буде остання дуель, яка і вирішить долю учасників? Усе покаже кулінарний проєкт Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025