Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 2 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Настав час для легендарного конкурсу із золотої колекції Мастер Шеф! Яким чином кухарі перероблятимуть свої страви з кастингу? І кому вдасться перевершити себе і здивувати суддів? Усе покаже шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Коли учасники побачили бокси-загадки з їхніми іменами, вони відразу здогадалися, що на них чекає. Головне завдання для суддів цього тижня – перевірити кулінарний розвиток кожного кітеліанта, тож на кухарів чекає трансформація власної страви з кастингу! Правила випробування прості: кулінар має приготувати кардинально нову страву із продуктів, які використовував на кастингу. Крім цього, кожному варто показати свою майстерність із допомогою різних технік, процесів і креативних ідей, яких вони навчилися впродовж сезону. Хто настільки здивує Ектора Хіменес-Браво своєю стравою, що він не знатиме, що з нею робити? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

