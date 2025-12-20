Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 2 від 20 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 2 від 20.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 17 - ефір від 20 грудня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 3 від 20.12.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 1 від 20.12.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 3 від 13.12.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 2 від 13.12.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 1 від 13.12.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 1 від 06.12.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 17 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 17 частина 2 від 20.12.2025
Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Настав час для легендарного конкурсу із золотої колекції Мастер Шеф! Яким чином кухарі перероблятимуть свої страви з кастингу? І кому вдасться перевершити себе і здивувати суддів? Усе покаже шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Коли учасники побачили бокси-загадки з їхніми іменами, вони відразу здогадалися, що на них чекає. Головне завдання для суддів цього тижня – перевірити кулінарний розвиток кожного кітеліанта, тож на кухарів чекає трансформація власної страви з кастингу! Правила випробування прості: кулінар має приготувати кардинально нову страву із продуктів, які використовував на кастингу. Крім цього, кожному варто показати свою майстерність із допомогою різних технік, процесів і креативних ідей, яких вони навчилися впродовж сезону. Хто настільки здивує Ектора Хіменес-Браво своєю стравою, що він не знатиме, що з нею робити? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 3 від 20.12.2025

