МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 1 від 27 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 1 від 27.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 18 - ефір від 27 грудня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 18 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 1 від 27.12.2025
Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Виїзні майстер-класи – такого фіналу в історії шоу Мастер Шеф ще не було! В яких особливих місцях побувають кулінари? Дивіться Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск, щоб побачити найцікавіше.

Залишився всього один крок до суперфіналу, тож на трьох фіналістів проєкту Мастер Шеф 2025 чекає дещо особливе. Спочатку вони завітають на кухню ресторану Ектора, де він розкриє таємницю створення своєї зіркової страви. Потім Ольга Мартиновська покаже, як приготувати ідеальний стейк з українського м’яса високої якості. А Володимир Ярославський зізнається, як він готує бездоганне й шовкове картопляне пюре. Чи вдасться фіналістам повторити страви суддів? І хто з них пройде в суперфінал? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 2 від 27.12.2025

