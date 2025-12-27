Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 1 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Выездные мастер-классы – такого финала в истории шоу Мастер Шеф еще не было! В каких особенных местах побывают кулинары? Смотрите Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск, чтобы увидеть самое интересное.

Остался всего один шаг до суперфинала, поэтому трех финалистов проекта Мастер Шеф 2025 ждет нечто особенное. Сначала они посетят кухню ресторана Эктора, где он раскроет тайну создания своего звездного блюда. Затем Ольга Мартыновская покажет, как приготовить идеальный стейк из украинского мяса высокого качества. А Владимир Ярославский признается, как он готовит безупречное и шелковистое картофельное пюре. Удастся ли финалистам повторить блюда судей? И кто из них пройдет в суперфинал? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск от 27.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 2 от 27.12.2025