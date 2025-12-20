Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 1 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Шестеро участников шоу Мастер Шеф преодолели пятьдесят испытаний, чтобы получить кители. Хватит ли им сил дойти до Суперфинала? Узнайте прямо сейчас!

Первый конкурс недели проверит, насколько хорошо кулинары готовят классические блюда. В течение трех раундов участники Мастер Шеф будут готовить блюда трёх разных кухонь мира, а судьи – придираться к мельчайшим ошибкам. Почему знание базы настолько важно? Владимир Ярославский объяснил, что без умения готовить классику повара могут даже не подавать свои резюме для работы в ресторане! Какие же блюда будут готовить кителианты? И кому удастся с первого раза создать шедевр, завоевать сердце Эктора и подняться на балкон? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 2 от 20.12.2025